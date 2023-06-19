「#Me Too」風波近期在社群上持續延燒，不少人紛紛勇於發聲，揭露自身過往被「性騷」的經歷，而相關風波也延燒自演藝圈，舉凡許傑輝、宥勝、黃子佼揭牽涉其中。對此，近日才在臉書上發文，認同黃子佼是「清流男星」的廣告小妹，也震驚不已。

廣告小妹16日在臉書上發文，談及延燒的「#Me Too」風波，除了分享自身及老公的觀點外，也認同有兩位男星是清流，指出：「我對娛樂圈比較沒信心。思來想去，目前想押寶這兩位：庾澄慶、黃子佼。求你們不要讓迷妹我失望！」

誰料，黃子佼今(19)日便被一名女網紅發文爆料曾有過強吻、誘拍裸照等舉動。對此，廣告小妹也再度發文，表示自己相當驚訝：「這波燒到現在，最令我詫異的是這位男主角。我黑轉粉，決定轉回去 =_____=。」並轉發相關爆料者的貼文。

而稍早前，廣告小妹也再度更新一則貼文，指出自己「押寶兩位男星」的貼文PO出後，收到一位女孩的私訊，文中指出那位女孩在看完文章後，許多埋藏在內心深處的陰暗，再次浮現，「那『三個字』，是她一生的痛。」而相關內容曝光後，也在社群上引發討論，並揣測被影射者的身分。

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