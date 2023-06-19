震旦行表示，展望後市多種不利因素仍然籠罩全球，預估總體經濟仍充滿變數。儘管景氣前景不明朗，震旦行將持續精進經營內涵，做好開源與節流。近年來震旦行推動的數位轉型以及低碳轉型已逐漸顯現成效，將持續聚焦辦公本業市場，貫徹ESG永續理念於經營流程與商業模式之中，打造低碳、健康、智能、高效的辦公環境，持續提升整體競爭力，實踐震旦經營理念與ESG永續。

就目前整體的經營狀況來看，台灣事業保持穩定成長，震旦行認為，大陸事業需要更多開創，除鞏固現有顧客，並積極開發新顧客，擴大經營規模。震旦行對下半年的經營還是審慎樂觀、也充滿信心，期待在全體同仁的努力下，衝刺全年創造更好的績效，回饋股東的信賴與支持。

發展策略上，OA事業部分，致力成為辦公整體解決方案的引領者，提供顧客智能、高效、節能減碳、創新的辦公環境：一、以列印設備（A3／A4／PP機等）結合高效辦公解決方案，打造高效辦公場景。二、運用IoT物聯網、雲端、遠端服務等新科技平台，創新服務能力。三、整合智能屏幕、雲端視訊、會議中控系統等，營造智能會議空間。四、透過ESG服務模式，協助企業建立節能減碳的永續平台。

家具事業方面，震旦行秉持「震旦讓辦公生活更美好」的信念，戮力成為高端辦公空間解決方案的領先者：一、結合Activa靈動辦公理念，並以顧客需求為導向，開發趨勢性商品與智能空間解決方案，並因應WELL趨勢，提供顧客健康、美好的辦公體驗。二、聚焦品牌、行銷、商品、生產、服務，實踐ESG，發揮資源最大整合效益。三、從商品設計開發、製造、配送、組裝，導入智能、環保的工藝與流程，落實產業ESG，共創產業綠色生態鏈。