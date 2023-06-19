近期疫情又有升溫趨勢，因應暑假將至，外出旅遊、活動與人潮聚集機會增多，新北市政府推出「長者暑期疫苗接種專案」，即日起至8月31日，65歲以上長者施打疫苗可獲500元禮券。

衛生局表示，即日起至8月31日，距離前一劑疫苗6個月，且今年尚未接種雙價BA.4／5次世代疫苗之設籍於新北65歲以上長者，及55歲以上具原住民身分者，需攜帶戶口名簿或戶籍謄本，至新北市29區衛生所接種雙價BA.4／5次世代疫苗者，可領取價值500元禮劵1份。

依據衛生福利部疾病管制署監測資料，新冠併發症65歲以上長者佔76％，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，衛生局長陳潤秋籲請長者踴躍接種疫苗即早獲得保護力。

衛生局提醒，民眾應持續落實自我防護減少感染，呼籲民眾儘快接種新冠疫苗可降低重症及死亡風險，保護自己及家人朋友。