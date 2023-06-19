台北富邦勇士勇奪2022-2023 PLG總冠軍，完成三連霸成功建立勇士王朝，連續三年高舉冠軍金盃稱霸籃壇。這份歷史性的榮耀和喜悅正式在6月24日周六下午與整座台北市和所有球迷分享，舉行「市府感謝儀式暨三連霸封王遊行」及「球迷感恩會」！

富邦勇士連續四年代表台北市出戰，除了首年在ABL出賽，接著3年都在PLG職業舞台與整座城市一同奮戰，同時今年賽季期間也代表台北站上EASL國際舞台。勇士歷年來在PLG奪冠始終未能在主場封王，本季終於如願在主場台北和平籃球館，與滿場7000名球迷拋下藍色的奪冠彩帶。

延續這份榮耀回饋給台北市，台北富邦勇士於6月24日下午1點在台北市政府一樓中庭舉行「市府感謝儀式暨三連霸封王遊行」，為整個冠軍遊行揭開序幕。 勇士將帶著冠軍金盃和冠軍紀念商品，與台北市長蔣萬安及市府長官分享奪冠榮耀。

結束北市府感謝儀式，勇士們與應援雙帥Travis和比爾，以及Fubon Angels將搭乘勇士冠軍雙層巴士出發，跟隨合作夥伴Porsche台北保時捷中心所提供的前導車保時捷純電跑車Porsche Taycan、純電跨界獵跑Taycan Cross Turismo和跨界休旅車Macan，三台前導車呼應台北富邦勇士主題色藍色，一同承載著冠軍氣勢出發。

從市府路出發造訪整個信義商圈和台北101，隨後在仁愛路四段上經過國父紀念館，抵達光復南路右轉前往松山文創園區，最終抵達台北文創文化廣場，全長約4.3公里。抵達台北文創文化廣場後，勇士將舉行球迷感恩會，領隊蔡承儒與球員們將致詞分享奪冠喜悅，隨後準備豐富的互動遊戲，包含勇士及Fubon Angels簽名會和擊拳會，讓勇士們與所有球迷近距離互動，回饋給所有勇士球迷一路以來的支持！

台北富邦勇士連續兩年舉辦封王遊行，本季完成三連霸更是象徵王朝的建立。6月24日勇士舉辦三連霸封王遊行，我們將這份榮耀獻給所有一路支持的勇士球迷，邀請所有球迷跟隨我們封王遊行，共享冠軍王朝的喜悅！