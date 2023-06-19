新北幼兒園疑似餵藥案隨著檢驗陰性結果出爐，真相逐漸明朗，但綠營仍持續帶風向砲轟。中廣董事長趙少康直批民進黨總統參選人賴清德，身為副總統卻只顧自己的選舉利益，不顧200ng/ml以下就是陰性的科學標準，以錯誤解讀自訂零檢出定義，帶頭誇大不實亂帶風向，讓家長擔心、幼保老師灰心。他提醒民進黨不要操作過頭、玩火自焚，最後大翻車，讓護航高端及論文門事件激起全民公憤的事件重演，反噬綠營選情。

「民進黨小心：多行不義必自斃！」趙少康18日在臉書發文表示，檢方似乎刻意遲遲不公布新北市幼兒園疑似餵藥案偵辦進度，讓民進黨有了政治操作空間，賴清德身為副總統，卻只顧自己的選舉利益，帶頭亂帶風向、誇大不實，讓家長擔心、幼保老師灰心，民進黨真是沒良心。

趙少康提到，新北市政府5月14日接到檢舉，隔天就通報檢方介入偵辦，到今天已經超過一個月，該傳的人都傳了，該檢驗的都驗了，竟然還沒辦法公布真相，不是太無能，就是為了方便民進黨的抹黑伎倆，裝神弄鬼，故弄玄虛，故意留中不發。

趙少康質疑，賴清德竟變本加厲，公開影射幼童有「戒斷症狀」，還不斷提出「彩虹藥水」質疑。醫生出身的賴清德拋棄專業，在調查結果出爐前，平白製造恐慌。賴清德的發言人還說，有孩子尿中的藥物濃度64，斷言「就是有被餵食巴比妥」，不顧200ng/ml以下就是陰性的科學標準，就是以錯誤解讀自訂零檢出定義，亂帶風向。

趙少康強調，民進黨撒了一連串不實謊言，讓新北市甚至擴大到全台灣的家長都開始恐慌，擔心自己的孩子在幼兒園到底吃了什麼？受到什麼待遇？至於本來就辛苦又低薪的幼兒園老師，現在更是被家長無端懷疑，深怕會動輒得咎，難怪不少人尋求轉業。

趙少康直批，民進黨只顧選舉，罔顧事實、顛倒黑白，不管家長擔心，極力抹黑侯市長、抹黒幼稚園老師。提醒民進黨不要操作過頭、玩火自焚，最後大翻車，讓護航高端以及論文門事件激起全民公憤的事件重演，反噬民進黨選情。