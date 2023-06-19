宗教遶境或婚喪喜慶，容易因施放鞭炮、煙火或敲鑼打鼓助陣等衍生噪音問題，為了維護生活安寧，南投縣府通過噪音管制修正案，增訂從夜間10時起至翌日上午8時止，不得使用擴音設施、敲鑼打鼓或吹號，不過節慶、民俗活動噪音管制時間內施放煙火可事先申請，違規依法最重可處3萬元以下罰鍰，得按次處罰。

南投縣環保局19日在縣務會議上指出，民眾反映，民俗婚喪喜慶或宗教遶境，難免會敲鑼打鼓、燃放煙火或鞭炮等行為，嚴重影響生活安寧，因此提出「噪音管制修正案」，修正「南投縣禁止從事妨害他人生活環境安寧行為之時間、地區或場所」相關條文。

環保局研議，從事神壇、廟會、婚喪、殯葬及祭典等民俗活動，從夜間10起至翌日上午8時止，不得使用擴音設施或敲鑼、打鼓及吹號。若為元旦、春節、國慶日等國家慶典，或迎神繞境等特殊民俗活動，於噪音管制時間施放煙火或鞭炮須事先向縣府申請，經核定許可才可燃放。

此外，對於非營業用卡拉OK噪音管制，原定管制時間從中午12時到下午2時，及晚上10時至翌日6時，因實務上管制困難，將回歸《噪音法》規定，所發出聲音不得超出噪音管制標準，依現場稽查量測噪音值進行裁罰。

南投縣長許淑華認為，現代人注重生活品質，原本規定噪音管制時間，經縣府檢討相關噪音管制並進行調整，該噪音管制修正案19日在縣務會議通過，後續將辦理公告施行。「南投縣禁止從事妨害他人生活環境安寧行為之時間、地區或場所」公告發布後，若違反相關規定，可依《噪音管制法》處3000元至3萬元以下罰鍰，並令其立即改善，否則得按次處罰。