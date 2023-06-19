18日凌晨，一輛砂石車失控撞進信義區松德路120號民宅，嚇壞附近民眾。台北市結構技師公會今早前往現場進行初步鑑定勘察工作，受損建物已完成臨時結構支撐，住戶即可回家取物，報告預計於21日完成。後續台北市政府也將協助受害民眾，對駕駛及營造廠請求損害賠償，

一輛砂石車昨日凌晨行經松德路時，失控撞上騎樓，車頭扭曲變形，擋風玻璃碎裂。不僅在待轉區的機車騎士差點被撞上，棄車逃命，附近居民也感受到強烈震動，「以為飛彈打下來了，921地震都沒這麼嚴重。」

台北市政府指出，現場1輛砂石車衝進民宅造成建物及1輛機車受損，現場無人受傷。經勘查建物有結構安全之虞，疏散5戶16人至臨近商旅安置休息，新工處則支援廠商從桃園運送支撑鋼料，並於昨晚9時10分，現場H型鋼架架設作業完成，撤除交通管制，並於建築物圍設警戒線及劃設專用人行通道。

台北市都發局表示，建管處今早邀集台北市結構技師公會，委派6位結構技師至現場對整棟建物外觀及建物居室內部進行初步鑑定勘查工作，詳細拍照並記錄每一住戶室內受損情形，經公會初步鑑定，受損建物已完成臨時結構支撐，住戶即可回家取物，至於初步鑑定報告預計於21日完成。

都發局說，肇事車輛所屬營造廠及督導單位新北市養工處，也一併出席鑑定勘查工作，營造廠將負起一切損壞修復及賠償責任，新北市養工處也會負起督導下包營造廠和受損住戶辦理後續賠償責任。

法務局說明，房屋所有權人或住戶可依《民法》第184條規定，得對該駕駛請求損害賠償，且該駕駛因執行職務致生事故，僱主依《民法》第188條規定，必須與駕駛連帶負損害賠償責任，北市府也將協助受害民眾進行求償。

社會局補充，副市長林奕華已於18日逐一關懷5個受災家戶，並發放每戶6000元慰問金，目前共15人分別安置於附近旅館。社會局亦於當日動員社工23人次，提供關懷訪視、資源連結等服務。