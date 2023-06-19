台南市生產的綠竹筍參加今年全國評鑑，共有6位農民獲得獎牌，是全台8個縣市產區中獲獎比例最高且得獎名次排行最前面的縣市，農業局19日貼紅榜祝賀；農業局說，綠竹筍產季至9月，今年氣候雖少雨，不過農民用心管理，種出最高品質的綠竹筍。

桃園區農業改良場與北區分署所日前合辦｢112年優質安全綠竹筍評鑑」競賽，台南市5個農會推薦9組農民代表分別在有機組、產銷履歷組及溯源組都獲得良好佳績。

其中，白河區農會蔬菜產銷班第16榮譽班長吳忠明，更在全國各產區共68組競爭最激烈的溯源組獲得冠軍；吳忠明說，雖然個人獲得最高獎勵，但每個班員都相當努力在管理上，產銷班積極推動至台北第一市場拍賣，目前在台北消費地對白河綠竹筍的評價相當高，價格很穩定。

農業局說，參加評鑑的農民都有多年的生產管理經驗，也參與農會組織擔任幹部將種植管理經驗傳承，這些是農業要發展的重要資產；正值綠竹筍的產期旺季，台南生產的綠竹筍品質優良，風味、氣味、柔嫩度都最平衡，建議消費者趁新鮮選購食用。