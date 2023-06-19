居住基隆的洪姓男子，因就醫結識被害女子，兩人交往後因洪男有暴力傾向，去年9月女子拒絕聯繫，不料，洪男先以電話騷擾，2天狂撥打263通電話，女子拒不接聽，洪男跑到女子新北市汐止住處堵人，檢方認定警方依法曾開出告誡書，符合程序，洪男違反跟蹤騷擾法，提起公訴。

洪男在醫院結識被害女子後，2021年10月間傷害女子，女子向警方報案，現仍在訴訟當中，經過1年多，女子拒絕聯繫，去年10月17日中午12點起，洪撥打女子的辦公室電話，女子不勝其擾，立刻向基隆警方報案，員警到場並開出告誡書。

洪男仍不罷休，竟從基隆追到新北市汐止，在女子住家樓下等候，女子返家遇到洪男，擔心自己和家人的安全立刻報警，洪男辯稱，女子積欠債務，他打電話要錢，如果她接電話，就不會追到住家，士林地檢署偵結，依實行跟蹤騷擾行為罪，起訴洪男。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線