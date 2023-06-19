過往以好男人形象聞名的男星黃子佼，今(19)日遭到女網友爆料稱其有過強吻、誘拍裸照等舉動，在社群上掀起熱議。對此，黃子佼認了有「性騷」舉動，不過在臉書影片中也一連點名舉凡大小S、阿雅等多位明星藝人不為人知的一面。對此，被爆出染毒嗑藥的大小S、阿雅都發出聲明回應，而張蘭也再次發聲了。

大小S遭黃子佼爆料「染毒」後，紛紛在臉書上發聲否認，不過相關傳聞仍持續延燒，不僅在社群上引發熱議，還衝上微博文娛熱搜榜單中，而大S前婆婆張蘭剛好在直播中聽聞相關消息。她也對此發聲，除了在直播間播放喜慶音樂並隨之起舞外，表情更是看喜來相當開心的不斷笑喊：「揚眉吐氣」、「今天是個好日子」等話語，雖然並未明確點出原因，但觀看直播的眾人也是心照不宣。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。