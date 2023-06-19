劉若英與毛不易合唱〈消愁〉、〈成全〉。（相信音樂提供）

劉若英6月17、18日在北京凱迪拉克中心開唱，2天的「飛行日」共3萬名歌迷乘著歌聲一同飛行。距離上一次來北京舉辦「Renext我敢」返場演唱會，一等就是7年，包括湯唯、井柏然等人，以及電影《後來的我們》劇組也特別到現場相見。18日演唱會上邀請毛不易擔任嘉賓為演唱會迎來另一高潮，也是首位「飛行日嘉賓」。

劉若英相隔七年北京開唱。（相信音樂提供）

劉若英說：「下午彩排時，回憶歷歷在目，今天真的很珍惜和大家面對面的時候。」帶來〈一輩子的孤單〉、〈當愛在靠近〉、〈原來你也在這裡〉、〈很愛很愛你〉、〈各自安好〉等歌曲，歌迷不僅大合唱，甚至搶著幫她接唱，讓她笑說：「你們一直接唱下去，我就在一直待在上面（機關）。」歌迷除了合唱應援，更舉出「天后已歸來」的特製手幅，全場大喊「天后」，逗樂劉若英。

劉若英曾在演唱會上詮釋毛不易的〈消愁〉，毛不易也曾在節目上演唱她的〈後來〉，相互欣賞彼此的兩人，這次終於能在演唱會合作，劉若英說：「我很羨慕創作者，因為他總能寫出人世間的百態，也能唱出人們的溫暖」，接著她和毛不易合唱〈消愁〉、〈成全〉。

劉若英相隔七年北京開唱。（相信音樂提供）

而毛不易首次當嘉賓就獻給劉若英，更事前打聽合作橋段會有「給我抱抱打氣熊」，因此精心挑選熊熊戰袍盛裝出席，相當用心。

蕭秉治則擔任17日劉若英飛行日巡迴演唱會開場嘉賓，他說「很感謝奶茶姐給我這個機會，讓我在北京和大家見面，希望你們喜歡我的音樂。」他也將帶著「Project X」演唱會在7／14廣州、7／16上海，以及6／28與ORANGE RANGE在Zepp New Taipei演出，7／23在超犀利趴的「Summer stage」演出。