近日性騷擾風波連環爆，有位疑似製片的女網友爆料遭一線主持人指控性騷擾，對方趁著大家一起泡溫泉時對她上下其手，即使換位置後對方又跟著過來繼續撫摸，甚至半夜跑到女網友的房間借筆，讓該名網友相當害怕。

女網友透露以前加入影視公司擔任腳本撰寫，出外景去綠島時發生了性騷擾事件，「主持人一線大牌，姓徐。因為要re腳本，所以在島上機車行我就跟他同一輛。環島時我們聊了很多，我跟他說我父親是將軍，他回覆難怪感覺跟他老婆很像，因為他老婆也是將軍的女兒，也許因為如此，我們一路上聊的很愉快。」後來整個製作團隊都換泳衣去泡溫泉，過程中也有小酌，「也許是夜太美，也許是酒精作用，在溫泉水面下，我感覺到他在我大腿上的撫摸，然後我默默換了位置，沒多久，發現他又在我的身邊，也依然繼續撫摸。因為不知道如何處理這事，後來我上岸不泡了，也刻意躲開他的眼光，我很怕是自己胡思亂想。」

後來搭車時，該男星原本坐副坐，但上車時卻坐到女網友身邊，把手跨在女網友肩膀上，撥弄女網友的泳衣肩帶和頭髮，但因車上都是同事，害怕外人以為她勾引或搞曖昧所以沒有出聲，回到民宿後男星突然出現在她房門前說要借筆，女網友說沒筆後就跑去另一位女性工作人員房間，「後來我還是離開了影視公司，因為幾個大牌主持人都喜歡上酒店，有時還要工作人員一起去陪笑，對了，董至成跟我借了一百元給酒店的泊車小弟，到現在都沒還呢。」

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