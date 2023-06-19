台中捷運5月10日發生工地吊臂墜落軌道的事故，釀1死14傷，為有效維護建築工地周邊環境安全，確實管理工地高空塔吊，台中市政府都發局19日起展開為期3個月的聯合稽查，將針對全市67處目前設有塔吊的工地清查，並以捷運沿線的17處工地為第一波對象。

建築工地吊臂墜落中捷軌道的事故發生後，各界熱烈討論高空塔吊安全問題，且台中市北區日前又發生建築工地鋼筋掉落事件，雖未造成人員傷亡，但也引發恐慌，為確實保障工地施工及周邊安全，都發局邀集勞動部職業安全衛生署、台中市勞檢處等單位，將大動作展開3個月稽查。

都發局指出，興富發建設塔吊斷裂調落中捷軌道後，許多民眾看到高空塔吊都會害怕，且多名議員都要求加強稽查，目前針對中央、地方相關單位完成橫向編組，19日開始展開大規模清查，第一波針對捷運、高鐵、台74線及高速公路沿線的17處優先稽查。

針對日前國家運輸安全調查委員會發布的期中安全通報，認為在捷運淨空範圍內無有效風險控管措施，都發局表示，未來將要求申報開工的建築工程提供相關清冊，並會發動不定期稽查，台中市府也將研擬聯合稽查的相關自治條例，希望彌補現行法令不足處。

都發局指出，高空塔吊稽查首日共稽查3處工地，這3處皆為台74線沿線工地，其中1處尚符合規定，另2處則分別有施工圍籬傾倒、施工圍籬與施工計畫不符等問題，分別裁罰1.8萬及9000元，另也針對此2案在開始固定式起重機作業前為自主檢查各開罰9000元。