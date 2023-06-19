新北幼兒園疑似餵藥案真相漸明朗，檢驗結果為陰性，但民進黨總統參選人賴清德仍喊，應公布孩子戒斷症狀的情況。精神科醫師沈政男18日發文直批，這完全是醫學冊讀到背脊的說法。日久見人心，當頭髮檢測的結果出來，大家就會知道這事情根本就是一場烏龍，而侯友宜無端掉下的10％民調也就有機會追回來。他強調到9月，大家開始認真思考要投給誰，而不是一看到一件事不滿就琵琶別抱時，民調就不會劇烈擺盪了。

「柯文哲民調衝第一只因侯友宜暫時讓人失望，別忘了四年前此時民調衝第一的是誰？」沈政男指出，這1個月內發生了什麼事？5個字：背景值烏龍。苯二氮平的質譜儀檢驗出來了，結果是什麼？未檢出。質譜儀再精密，一樣有偵測極限，也就是0.1ng/ml，因此，未檢出不等於測出來是零，就只是低於0.1 ng/ml。但用另外一種說法，大部分人就沒意見了，因為，在我的小孩身上，就不應驗出任何藥物數字嘛！

沈政男提到，即使質譜儀結果是未檢出，家長還是要讓小孩驗頭髮樣本，也就是依然懷疑老師下藥。然後舉國上下都被搞糊塗了，再加上台灣人，尤其是台灣家長，對於健康、醫療、食安這類議題又特別在意，於是當侯友宜與新北團隊被餵藥疑雲弄得有些暈頭轉向，一下子搞不清楚怎麼回事的時候，民眾對侯友宜的不滿就衝到天高，於是總統支持度當然就下降，而跑掉的民眾絕大部分不可能選賴，就只好選柯了。

沈政男強調，三個月後，或許不用那麼久，當頭髮的陰性報告出來，家長依然會半信半疑，但也只能接受了。那時大家就會知道，新北團隊對餵藥疑雲的處理其實是相當穩健的，因為這事情從頭到尾最委屈的就是幼兒園與幼兒園老師，新北團隊並沒有因為民意沸騰就把他們當成嫌疑犯一樣對待，更沒有一開始就認定幼兒被下藥。什麼「一開始就應成立醫療團隊」、「幼兒有戒斷症狀」云云，完全是醫學冊讀到背脊的說法。

沈政男表示，日久見人心，當頭髮檢測的結果出來，大家就會知道，這事情根本就是一場烏龍，而侯友宜無端掉下的十趴民調，也就有機會追回來。四年前好多人嘲笑「韓流」，難以理解怎麼會有那麼多人支持韓國瑜？同樣地，四年後讓人難以理解的是，怎麼會有那麼多人因為一場烏龍，就不支持侯友宜了？這，就是台灣民主。只是，四年前，到了九月以後，民調衝第一的是誰？四年後呢？

沈政男直言：是的，到了九月，大家開始認真思考要投給誰，而不是一看到一件事讓你不滿就琵琶別抱，民調就不會劇烈擺盪了。