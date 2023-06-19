新北市教保員幫忙餵學童藥物衍生風波？中華國際幼兒文教聯合總會為維護無辜教保員的清白及尊嚴，發起全國教保員全面停止餵藥服務。南投縣府表示，目前尚無接獲幼兒教育事業學會反應暫停託藥服務，日前發函請縣內教保服務機構依中央規定，依「幼兒教保及照顧服務實施準則」落實託藥措施。

南投縣府指出，衛生局上周加強各藥局、醫療院所等購用管制藥品機構，確認管制藥品使用情形及流向，初步未發現違規使用情形及流向異常情形；有關管制藥品苯巴比妥列為查核重點，簡言之縣內販售苯巴比妥有48家醫療院所，已掌握其銷售清冊，目前無違規使用情況。

有關中華國際幼兒文教聯合總會發起「全國教保員全面停止餵藥」服務，南投縣富尚無接獲本縣幼兒教育事業學會反應暫停託藥的聲明。

南投縣府指出，日前已發函至各公私立幼兒園重申中央規定，請縣內教保服務機構依幼兒教保及照顧服務實施準則落實託藥措施，教保員受幼兒之父母、監護人或實際照顧幼兒之人委託協助幼兒用藥，以醫療機構所開立藥品為限，本府也列入公共安全檢查項目之一，以提供幼兒健康安全的教保環境。