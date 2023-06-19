警方現場查扣辣椒水乙瓶。（圖／警方提供）

新北市1名24歲黃姓女子與25歲曾姓男子2人因酒後發生口角糾紛爆發肢體衝突，過程中黃女打向朋友求援，友人到場後竟拿出辣椒水對著曾男狂噴，警方獲報，當場將雙方當事人帶返所偵辦。

警方表示，6月13日清晨05時許，新北市汐止區樟樹一路119巷口24歲黃姓女子與25歲曾姓男子2人因酒後發生口角糾紛進而產生肢體衝突，隨後甲方黃女撥打電話給24歲楊男及24歲陳女等2人表示與人發生糾紛，楊男與陳女2人抵達現場後又與曾男發生衝突，民眾發現報案。

警方調查，員警獲報到場，經查黃女與曾男2人先於該巷口以徒手互毆，隨後楊男及陳女駕車抵達現場，雙方爭執過程中，楊男拿出辣椒水噴灑，員警當場將雙方當事人帶返所偵辦。現場查扣辣椒水乙瓶，雙方互不提傷害告訴，因黃女3人於公共場所聚眾滋事，全案詢後將黃女、楊男及陳女等3人依刑法妨害秩序罪移送士林地檢署偵辦。

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