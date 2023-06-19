為加速改善長者居住空間，台北市提供老人居家修繕補助，綜合所得稅率5％以下的長者通過申請後，將有專人到家協助居家安全評估、修繕，最高可獲8萬元補助。台北市長蔣萬安19日宣布放寬申請資格，7月1日起，綜合所得稅12％以下長者即可申請，北市社會局預估將有逾40萬名長者受惠。

社會局推動「台北扶老軟硬兼施居家簡易修繕服務」，到家協助長輩居家安全評估、居家安全簡易修繕及設置生活輔具如扶手、止滑墊等，最高可獲8萬元修繕補助，符合資格對象為設籍、實際居住北市的65歲以上長者，且為低收入戶、中低收入戶及近1年綜合所得稅率5％以下者。

蔣萬安指出，台北市65歲以上長者已超過總人口20％，市府如何提供長輩更優質的照護服務是一大挑戰，他昨宣布2項好消息，首先為「長照3箭」第3支箭已經實現，65歲以上獨居長者或未滿65歲身障者裝設緊急救援系統，每月將有1200元補助用於設備聯繫、維護等，屆時長輩發生緊急情況，可藉系統聯繫24小時守護中心請求協助。

他表示，為減少長輩跌倒風險，北市提供長輩居家修繕服務7月1日起將擴大補助範圍，綜合所得稅率12％以下長者即可申請，盼能給予長輩更安全、友善居住環境。

社會局長姚淑文指出，補助對象擴大後，約逾40萬名長輩可受惠，預估每年申請案件數將從300案增加到700案，往後發現民眾需求愈來愈多，將爭取增加預算，也會同步透過專業人員到社區宣導止滑防跌概念。