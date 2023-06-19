炎夏芒果季到來，台北文華東方酒店行政西點主廚趙崇曦於文華餅房推出多款可口誘人的芒果甜點，以果肉細緻飽滿且香甜多汁的愛文芒果為主題，巧妙搭配芝麻、斑蘭葉與檸檬葉等不同風味，打造令人垂涎的精品級美點，為芒果控完美呈現果香四溢的夏日清爽滋味。芒果季甜點，小蛋糕每個280元起，7吋蛋糕每個1,880元起，即日起供應至7月30日。

文華餅房「夏日芒果季」甜點推薦，「芒芒夏日」小蛋糕295元，造型最為吸睛的「芒芒夏日」從外型就以仿真芒果外觀為發想，內餡是斑蘭蛋糕、糖煮檸檬葉芒果和巧克力脆餅層層交疊而成，外層以芒果優格奶霜包覆，並以漸層上色的巧克力呈現芒果熟成時的外型與色澤，底部另搭配巧克力沙布雷餅乾增添口感，不僅造型栩栩如生，口感層次豐富，入口即可嘗到愛文芒果的香甜，完美交織南洋風情的斑蘭與檸檬葉香氣。

「夏日風情」7吋2,180元，與「芒芒夏日」採用相同內餡和基底的「夏日風情」有7吋與10吋兩種大小，外層以清爽的芒果優格奶霜包覆，頂部再鑲上新鮮愛文芒果丁和巧克力製成的芒果造型裝飾點綴，滿口盡是香甜濃郁的夏日美好滋味。

「百香芒果塔」7吋1,880元，以酸香的百香果搭配愛文芒果製成果醬，將其與杏仁餡填入酥香的塔皮，塔上鋪覆香濃綿密的香草奶霜，並鑲上酥皮小泡芙裝飾，頂部亦有新鮮芒果丁點綴，味道酸甜交織，充滿熱帶水果氣息。