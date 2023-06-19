《中時新聞網》記者昨(18)日下午1點多，在台北北投長安公園停車場旁，獨家直擊一名中年女子公然吸食強力膠，眼神渙散、身體詭異擺動，路過民眾簡直嚇壞了。而事發地點竟距離北投分局不到一百公尺，女子根本挑戰公權力。對此，北投警方回應了。

獨／女當街吸膠ㄎㄧㄤ掉、露詭笑！ 民眾驚嚇：北投分局在對面

一名頭戴鴨舌帽、穿著休閒打扮的中年女子，就在人來人往的停車場路邊，雙手拿著塑膠袋，對著鼻子一陣猛吸，吸到完全忘我，時不時詭異大笑、對空氣講話，一旁路過行人瞄了幾眼後便匆匆離開。

呂女在北投路邊吸食強力膠，眼神渙散、露出詭異笑。（游定剛拍攝）

平凡的街道上、寧靜的社區，女子大白天公然路邊吸膠，引發人心惶惶。住在北投十幾年的居民向記者透露：「從沒碰過這種事，我們北投人都很樸實，不會去防範這種事，若突然怎麼樣很恐怖。」另外，也有路過民眾說：「她都吸到ㄍㄧㄤ掉，會害怕被攻擊，而且對面又是警察局」。

呂女吸膠事發地，竟距離北投分局不到一百公尺。（游定剛拍攝）

北投分局光明所所長彭豐裕表示，「本分局現已循線掌握該名行爲人身分（呂女，61年次）將儘速傳喚到案說明，並將加強周邊巡守以維護市民安全」。此外，北投分局呼籲，「吸食強力膠對人體造成多重危害，嚴重會因意識喪失或心律不整造成死亡，而依社會秩序維護法第66條規定，可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰」。

北投分局光明所所長彭豐裕說明案件。（北投分局提供）

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