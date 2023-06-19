四天的端午連假即將到來，今年新光三越從北到南，全台各分店推出超過30場的應景系列活動，包括聯手跨域藝術家陳普，打造的「LUMINOUS FOREST夜光森林空間藝術展」，以筆下知名的黑青角色作為核心，帶來全新藝術裝置，同時更結合AR虛擬互動，即日起於台北信義新天地、台中中港店和台南新天地展出，感受不一樣的夏天視覺氛圍。

文化擺渡人-龍舟微型展，即日起至6月25日於台北南西店一館展出。（新光三越提供）

樂天啦啦隊將於6月23日、24日分別於台北信義新天地、台南新天地現身。（新光三越提供）

而獨家活動還包括：即日起在台北站前店首站登場的「是誰的紙娃娃」全台巡迴展、全球插畫界盛事－被譽為「插畫界奧斯卡」的「波隆那插畫展」也將於6月22日起在台北信義新天地A9登場，將展出來自23個國家地區的76位插畫家作品，更打造歐洲、美非、亞洲和台灣四大展區，讓台灣民眾不出國門，也能飽覽全球一流插畫原作。

中部唯一親子派對，即日起至8月14日 「Baby Shark放電趴 in 台中」於新光三越台中中港店登場。（新光三越提供）

大小朋友最愛的IP展也不缺席，不論是小朋友最愛的「Baby Shark放電趴in台中」，還是霹靂迷不能錯過的「霹靂群俠藝遊古都台南特展」，或是知名人氣插畫「好想兔夏日祭典展」、「Mr.Donothing 快閃店」、「Miffy玩玩兔創意展」，日本超人氣動漫「DETECTIVE CONAN THE MOVIE展~銀幕回顧錄」、「名偵探柯南－黑鐵的魚影快閃店」、「火影忍者動畫20周年紀念快閃店」等，都將齊聚新光三越。