楊小黎（左）在新戲《無罪推定》飾演蔡黃汝的室友兼好姐妹。（華視提供）

黃子佼被爆性騷行徑，拍了三段影片進行毀滅式爆料後，就傳出送醫消息，莊凱勛、蔡黃汝、鍾承翰、楊小黎、黃鐙輝19日出席華視、公視台語台新戲《無罪推定》開鏡儀式，曾和黃子佼多次合作的楊小黎，受訪時一聽到黃子佼送醫，震驚到說不出話，其他人也都跟黃合作過，十分不捨和震驚，直呼黃子佼是一個很好的前輩。

華視、公視台語台新戲《無罪推定》正式開鏡，主演齊聚。（華視提供）

楊小黎說，「4歲就和佼哥合作過了，他也是看我長大的人，我對他的印象就是1天看7份報紙的人非常認真，長大之後比較少接觸，有一起主持的時候都非常照顧我，他是非常紳士的人，跟我拍照沒有一張照片是摟我、勾著我，即使我們從小就一起工作」。

楊小黎表示，最後一次和黃子佼見面是去年一起主持尾牙，兩人拍照也是保持距離，「他是非常愛他太太的人，剛剛有稍微滑到新聞，但最近新聞真的太爆炸了，最近很多人的過去被挖出來檢視，希望不管怎樣，還是要看現在付出的改變，我現在滿震驚的。」

至於好友黃健瑋也捲入性騷擾風波，莊凱勛表示有傳訊關心，對方也有共同群組跟大家說「不是事實，會委託律師處理 」，群組長輩師母有跟黃說「如果不是，就捍衛自己的清白，如果真有其事，用你最大誠意去撫平」。

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