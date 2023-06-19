建校19年的龜山區幸褔國中是全桃園唯一沒有操場的國中，地方殷殷期盼仍卡關，桃園市政府幾經溝通決定保留福安宮重送都市計畫，上月終通過內政部都委會審議，將於校舍東側保護區土地興建操場及地下停車場，除為學子增加運動場域外，也一併解決基地現況設備老舊、缺乏管理的問題。

都市發展局表示，龜山都市計畫原規畫幸福國中校地面積約3.2公頃，但因校內許多土地為山坡地，可供建築利用及教學使用空間有限，導致幸福國中長年無操場、運動場等體育設施，影響學生運動及體育教學。

桃市府變更既有校地東側地勢平坦的保護區土地為學校用地，供興建操場使用。都發局指出，變更範圍現況供停車使用，但因缺乏收費管理及停車規畫，環境不佳難以使用，且遊憩設施設備老舊、缺乏管理，也極待改善。

市府規畫以幸福國中東側保護區土地興建操場及地下停車場，除供校內人員使用外，可開放社區居民付費使用，另也在操場北側規畫0.2公頃公園用地，保留福安宮及改善休憩設施，供鄰近居民使用。

都市計畫變更案在5月16日經內政部都委會審議通過，預計7月發布實施，接續將由市府教育局及工務局辦理土地取得及興闢作業。

緊追幸福國中操場案的龜山區市議員牛煦庭指出，全案以都計變更程序最費時，因為事涉中央，樂見終於通過，期待新市府全速推動，尤其現在剛好是編列明年預算的時候，當務之急是市府應先編列用地取得預算，並開始與地主交涉價購。

牛煦庭也期待同步進行規畫設計，加速推動，因為學生的受教權不能等，幸福社區期待市府德政已久，希望市長張善政本屆任期結束前能看到操場和停車場完工啟用。