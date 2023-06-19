與學生「直球對決」！ 侯友宜赴台大演講現場畫面｜2023.06.19

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（19）日晚間19：30將再次前進校園，到台大進行演講，傳特別進行一對一練習，侯友宜回應，直接回應同學的問題。前立委郭正亮日前曾表示，這相當於侯友宜總統大選的「期中考」，不能再滑跤了。

侯友宜今晚說，這幾十年國際局勢不斷在改變，包含中國大陸實力崛起、全球化遭遇挑戰、極端氣候衝擊人類生存，少子化高齡化造成人才與產業危機，「現在年輕人面臨的客觀環境，比他當時還更艱巨，真的很辛苦」。

侯友宜提到八年之後，當年輕人成為30-40歲的社會中堅份子，將面臨嚴峻的挑戰。首先是房價居高不下，租屋市場依舊不透明，首次購屋年齡持續攀升；再來是能源危機，民進黨非核家園宣告破產，再生能源比例達不到20%，擴大燃煤與燃氣發電之下淨零碳無法達標，同時缺電頻傳，衝擊半導體及高科技產業。此外台海衝突加劇，若兩岸沒有溝通，敵意螺旋上升，台灣恐怕將被迫選擇和平或戰爭。

「但我不會悲觀，反而對年輕人有信心！」侯友宜話鋒一轉，提到今晚的演講，有許多同學出席，就代表關心公共事務和台灣方向，肯定年輕人一直以來是社會要角、有理想與行動力，讓台灣社會不斷改革茁壯

侯友宜提出「合理化房屋持有稅制」，強調居住是基本權益，房屋不是炒房者獲取暴利的商品，未來推動「可負擔住宅與租金」，包含租屋市場透明化、推動租屋實價登錄、解決租屋黑市。另外，租金申報從現在的列舉扣除額改為「特別扣除額」，降低租屋族負擔，並推動房屋持有成本合理化如空屋稅或囤房稅，抑制炒房客牟利。