資深主持人黃子佼遭爆出性騷擾事件，他稍早承認並連發三段影片爆料，吐出大小S曾帶他去韓國吸毒，當時「光頭」也在，更指吳宗憲欠人錢，大小S都透過經紀人否認該項指控，吳宗憲也回應會提告證明清白；有網友爆料曾跟黃子佼交往，兩人相差21歲，期間黃子佼拍了她的性感藝術照，女方想要黃子佼和家人一起吃飯還被輕蔑口吻回絕。

有名女網友透過粉專「和我一起．走在法國的365天」爆料，透露18歲時因為外拍工作，被攝影師介紹上黃子佼節目，兩人有交換聯絡方式，私下聊過天，對方詢問是否可以私下約拍，下了節目後有約一起去吃飯，有問女網友「是否單身？喜歡怎麼樣的男生？」餐後女網友到他家中，「穿上他所謂的藝術的衣服（那時候很流行女生穿的很少的性感照印在白色的T恤）上」，女網友在對方家中拍下許多照片，後來兩人交往了約半年，期間黃子佼去內地工作，女網友就去他家照顧狗，後來黃子佼試圖洗腦說服她「人為什麼要結婚生子？你能保證生了小孩對這個社會有貢獻嗎？你辛苦工作賺的錢還要養他？」

有網友透露曾和黃子佼交往，對方試圖洗腦她不要結婚生小孩。（圖／翻攝和我一起．走在法國的365天facebook）

當時女網友還是學生，但內心是渴望步入家庭的，她透露和黃子佼差了21歲，已經讓家人覺得兩人不合適，女方家人也曾問要不要一起吃個飯，但黃子佼卻回「我養狗也沒有跟我爸說啊！幹嘛要跟家裡人吃飯？兩個人在一起好好的就好了，是要提親嗎？」女網友強調黃子佼當時口吻輕蔑。女網友說這件事過去十年了，她也已經踏入家庭成為母親，但午夜夢迴還是會想起當時拍的藝術照是否已經刪除，吐露心聲「我真的好害怕……卻也無法跟其他人談。」

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