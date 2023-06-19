五大日本商社分別是伊藤忠（Itochu）、丸紅（Marubeni）、三菱（Mitsubishi）、三井（Mitsui）和住友（Sumitomo）。波克夏指出，這些企業的持股價值已超過該公司在美國以外任何國家擁有的公開交易股票。

波克夏過去就提到擬長期持有這些日本投資，執行長巴菲特曾經表示，對這五家公司的持股比例最多至9.9％，除非獲得被投資方董事會批准，才會超出此門檻。

波克夏最初是在2020年首度買進上述商社股份。巴菲特今年4月訪問日本，當時宣布波克夏對日本五大商社的股份增持到7.4％，巴菲特的注資以及他對日本前景的樂觀態度，吸引投資市場注意到日經濟好轉以及股東友善企業治理改革的情況，帶動日經指數不斷刷新數十年高點，今年該指數累計飆漲28％。

Saxo Markets駐新加坡市場策略師Charu Chanana指出，「儘管先前波克夏就暗示會提高持股…但周一的公告確實來的比預期更快，將會進一步提振日股的多頭情緒。」