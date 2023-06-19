五月天昨在杭州開唱邀告五人擔任嘉賓。（相信音樂提供）

五月天「好好好想見到你」巡迴演唱會昨（18日）在杭州開唱，邀請人氣樂團告五人擔任嘉賓，雙方合作獻上〈知足〉與〈唯一〉；久別重逢杭州歌迷，阿信感性說：「好多好多日子以來累積的思念，想要和大家說的話，想要給大家唱的歌，今天不聽到開心不放你們走。」石頭也動情表示：「下午的天空還飄了一些雨，都沒有趕走你們，謝謝你們。」

此外，被歌迷戲稱「垃圾話天團」的五月天，talking環節也沒讓大家失望，阿信說：「除了想念大家之外，也關心杭州有沒有多了什麼必吃的美食？」更開玩笑表示「有沒有人願意為五月天出去買美食放棄聽演唱會」，令人意外的是竟真有人舉手報名，惹得現場觀眾爆笑連連。

五月天上一次在杭州開唱，是2017年舉辦「人生無限公司」巡迴演唱會，相隔6年重返，不僅準備誠意滿滿的歌單，更隆重推出「一日限定雙嘉賓」，除了與告五人同台合作，更邀請白安擔任開場嘉賓，為大家送上〈是什麼讓我遇見這樣的你〉等歌，美聲穿梭在細雨中更添浪漫氣氛。