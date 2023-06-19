機械加工乙級檢定共分為學術科2項考試，考驗學生對於考題識圖、製作步驟、加工技巧、組裝配合等技能。（公東高工提供／蕭嘉蕙台東傳真）

「1個人走得快，不如1群人走得遠」，台東職校公東高工機械科三年甲班11名考生，在歷經半年日夜兼程的訓練，在今年全國第3梯次機械加工乙級技術士檢定考試中，創下合格率100％的佳績，也體現砥礪前行的精神。

學生李安說，雖然考取乙級這段路走的很辛苦，卻從來沒有放棄自己，三年級訓練的這段時間裡，在潘哲言主任、賴玉柱老師的教導、鼓勵及鞭策下，同學們不斷的自我精進並相互扶持，做得越來越得心應手，我也終於實現就讀機械科所設定的目標。

「乙級證照是我們大家3年努力下來的成果！」，學生鄭琮祐也說，在三年級這段時間，課間及放學後不間斷的練習，使我們的技術有很大的精進，對於機器的操作也很熟練，這張證照讓大家明白學校老師對於學生技藝的提升及學校在檢定課程的規畫訓練都是相當出色的。

科主任潘哲言表示，考取乙級證照對於學生未來升學、就業有相當大的幫助，機械加工乙級檢定共分為學術科2項考試，學科考試近年增加複選題後使得整體檢定合格率下降不少，加上術科原有的6項試題難度也很高，需要考驗學生對於考題識圖、製作步驟、加工技巧、組裝配合等技能的精進，在不斷的失敗中尋找成功的方法，最後對於各考題達到非常熟練的程度才有機會通過乙級檢定考試。

校長李恭榮表示，在產業大缺工的時代背景下，技職教育越來越受到重視，除了國教署的相關政策及計畫，業界也積極投入技職學生的培育，今年公東機械科的孩子也獲益於全國機械工會，前往南港展覽館參加台北國際工具機展，參訪表現更獲得多家企業肯定，上銀科技、永詮機器、大立機器等10多家企業將提供學生實習機會，加上本次機械加工乙級檢定榮獲佳績，可說是雙喜臨門。