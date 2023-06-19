中共青年團第十九次全國代表大會19日在人民大會堂召開，聚集近1500名全大陸各地的中共青年團代表，大陸國家主席習近平與其他中央政治局常委包含趙樂際、王滬寧、丁薛祥、李希等人到會祝賀，蔡奇代表中共黨中央以《在強國建設民族復興新征程上書寫壯麗青春篇章》為題致詞。

據澎湃新聞引述蔡奇在致詞中說，要全面從嚴管團治團，團的政治性、先進性、群眾性不斷增強，引領力、組織力、服務力不斷提升。廣大團員和青年聽從黨和人民的召喚，用青春的激情奏響「清澈的愛、只為中國」的時代強音，用青春的行動踐行了「請黨放心、強國有我」的錚錚誓言。

蔡奇表示，中國青年和中國青年運動，從來都是在擔當時代使命中彰顯青春的使命，在推動時代進步中實現自身的進步。全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，是黨的中心任務，也是新時代中國青年運動和青年工作的鮮明主題。

蔡奇表示，廣大青年要牢記習近平的諄諄教導，立志做有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥的新時代好青年，為強國建設、民族復興挺膺擔當，繼續創造無愧於時代、無愧於人民、無愧於歷史的新的青春業績。