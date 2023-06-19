第15屆海峽影視季晚會17日晚間在廈門舉行。在廈門吉島合唱團、華僑大學音樂舞蹈學院帶來的一曲《致十五歲的你》中，兩岸影視界人士齊聚一堂，共同開啟第15屆海峽影視季的光影之旅。

由大陸國家廣播電視總局、福建省人民政府和台灣有關機構聯合主辦的第15屆海峽論壇．海峽影視季活動在廈門開幕。大陸國家廣電總局黨組成員、副局長樂玉成，中共福建省委常委、宣傳部部長張彥出席並致辭。大陸國台辦、國家廣電總局、福建省、廈門市有關部門負責人和台灣主辦方負責人、來自兩岸的影視協會和企業代表參加開幕晚會。「台灣民歌之父」胡德夫、大陸國家一級導演章家瑞、台灣著名導演黃朝亮和張釗維等兩岸影視、演藝界名人共襄盛舉。

第15屆海峽影視季影視對接專案推介會評選出的組委會特別推薦專案，電影《台灣一九一三》、電視劇《東風吹起正當歸》，以及紀錄片《兩岸家書》、星河影視共創平臺、綜藝節目《聲生不息》在晚會上向兩岸影視業界嘉賓作了重點推介。

電影《台灣一九一三》編劇章家瑞是大陸國家一級導演，曾執導過《諾瑪的十七歲》、《芳香之旅》、《紅河》等多部作品。《台灣一九一三》通過塑造一位有血有肉、有情感有筋骨的孫中山形象，來展現其偉大的人格魅力和家國情懷。

《東風吹起正當歸》由來自台灣的黃朝亮執導，黃朝亮導演從2009年第一屆就開始了海峽影視季之路，在他看來，兩岸共用共融能讓大家更深入瞭解過去、審視現在、感受未來，兩岸和平共處，百姓才能安居樂業。

在晚會現場，來自台灣的《兩岸家書》導演張釗維表示，兩岸的交流從未斷過，書信是同胞情感相連的重要媒介，讓不同領域、不同地域、不同年齡的人跨越時空阻隔共抒情懷。

此外，晚會還發佈了第8屆「海峽兩岸青年網路視聽優秀作品展」評委會最佳作品和評委會特別推薦作品。本屆活動共收到1610部投稿作品，經過組委會的多輪評審，32部作品入圍提名。

其中，《且聽鹿鈴》、《薩力》等8部作品獲頒第8屆海峽兩岸青年網路視聽優秀作品展評委會最佳作品；《命中註定那頭鵝》、《金魚罐兒》獲頒第8屆海峽兩岸青年網路視聽優秀作品展評委會特別推薦作品。

《命中註定那頭鵝》導演楊宥瑜表示，正是對電影的無盡熱愛讓他毅然決定人到中年時從製片人轉行當導演，也希望這部作品帶給大家堅持做自己的熱情與勇氣。而這份熱情和勇氣，同樣也是無數兩岸影視從業者堅定前行的動力源泉。

晚會由東南衛視主持人曹一楠、央視電影頻道主持人郭瑋以及台灣演員姬天語共同主持。

來自兩岸三地的著名歌唱家和歌手孫礫、唐禹哲、胡德夫、連淮偉、賴芝芝等，演繹了《兄弟啊》、《橄欖樹》、《有你有我》等多首兩岸經典歌曲。

著名大提琴演奏家付迎娟、陳謙量與廈門小白鷺藝術中心連袂獻上《綻放》，而女子水晶樂坊則帶來一首國風器樂表演《印象中國》，為晚會平添色彩。