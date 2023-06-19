熊仔將擔任金曲頒獎嘉賓。（台視提供）

戴佩妮將擔任金曲頒獎嘉賓。（台視提供）

第34屆金曲獎7月1日在台北小巨蛋登場，頒獎嘉賓眾星雲集，將邀請海內外音樂人共襄盛舉，包括James Fauntleroy、YELLOW黃宣、艾怡良、李心潔、彭佳慧、熊仔及戴佩妮等人。此外，今年也邀請馬念先、9M88、阿爆（阿仍仍）等5位不同領域的優秀音樂人，以不同語言為入圍影片配音，「聲」援音樂盛事。

李心潔出道以來第一次參加金曲獎，期待說：「回歸歌手身分對於我意義重大，希望可以繼續努力創作好音樂。」黃宣去年首度接下金曲星光大道主持棒，今年則化身頒獎人身分，他形容自己的心情「非常愉悅到想吹口哨」，在揭曉獎項的緊張環節扮演重要角色，他不改幽默作風說：「最喜歡站在崖口看火燒， 再次感謝金曲的邀請。」

黃宣之前趁著陳明珠和黃偉晉錄金曲入圍節目時，特地「突襲」探班慰問，表示：「看他們還有在呼吸，已經很替他們開心了，祝福他們一切順利、表現超群、完美下莊。」