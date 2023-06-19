台北飛航情報區航路圖。（民航局提供）

有民眾投訴媒體表示，1架從南京飛往高雄的中國東方航空飛機疑未按航向規定，直接從台北穿越整個台灣西部陸地」，「恐有國安問題。」對此國防部表示無國安問題，民航局則回應表示是既有的國際航路與兩岸航路。知情人士表示，台灣上空本來就有很多條國際航路，其中光是南北向就有至少4、5條，民航局飛航服務總台並向各國航班收費，「如果台灣上空都不准各國民航機通過，難道要台灣枯死？」

有民眾向媒體投訴，表示1架從南京飛往高雄的中國東方航空編號MU2945／CES2945班機，疑似未按航行航向規定，從台灣北部東北角上空，從北到南直接穿越整個台灣西部陸地，恐有國安問題。

對此國防部表示，「沒有國安問題，因為這是民航局核定的航線」。

民航局表示，媒體報導所指的中國東方航空南京往高雄航班飛行路線，是既有的國際航路與兩岸航路。不過依據國際民航作業，倘若航機因遭遇惡劣天氣提出偏航要求，因涉飛航安全，具提供協助的優先性，航管將依國際規範給予偏航協助。近期因台灣梅雨季節，台灣上空偶有惡劣天候，航班如遇此情況請求偏航，我方航管單位都依此原則引導航機偏航後飛往高雄。

知情人士表示，民航機的航路有很多選擇，所有的新航線當初申請時一定會提出要走甚麼航路，執飛時要照申請的航路走，才不會亂。

以台灣飛歐洲為例，常常是去程經過中國大陸、俄羅斯，返程走東南亞。有個例外是梅雨季節或是惡劣天氣，可能機師發現前面不好飛，就用預備航路，從花蓮、屏東往北繞上來。

知情人士表示，再以此次的東方航空南京飛高雄來說，通常都是從南京飛浙江之後往東，在溫州出海，往南到台灣北邊，我方的飛航服務總台就會引導其走台灣西部航路，這就是按照既定航路在走；不只南京飛高雄，要飛東南亞也常常用這條航路。

知情人士表示，台灣上空有很多航路，光是南北向就有至少4、5條，其他國家民航機飛我方上空航路時，要由民航局飛航服務總台航管引導，是要付費的，「這是民航機，扯甚麼國安！如果說這樣不行的話，台灣早就枯死了。」