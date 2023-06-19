「#Me Too」風波近期延燒至演藝圈，舉凡許傑輝、宥勝、黃子佼等人皆被人爆料過往有「伸狼爪」的舉動。對此，黃子佼認了有性騷，但也一連爆出舉凡大小S、阿雅、吳宗憲等多位知名藝人不為人知的一面，雖然藝人們紛紛發聲否認，但還是在社群上引發討論。對此，知名狗仔葛斯齊也發文幫黃子佼背書，稱：「與目前曝光的新聞內容有95%相符。」

黃子佼「性騷」事件傳出後，葛斯齊今(19)日也在臉書上一段匿名對話，對話內容可見到有受害者爆料黃子佼的一些「不可告人」的舉動。此外於稍早之前，於臉書上再度更新一則貼文，指出雖然沒有直接的證據，「但就我個人知情的內幕，還有拍到過的畫面，以及手邊的陳年爆料交叉比對，與目前曝光的新聞內容有95%相符。」

葛斯齊也於文中直言：「不出來點名是遵守司法規範」，並意有所指的寫下：「如果想隻手遮天，是要瞞到什麼時候，你們要不要自己出來認一認？」等字句，看似在和演藝圈人士喊話。

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