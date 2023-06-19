美國調查公司笛卡爾數據（Descartes Datamyne）匯總的數據顯示，5月亞洲發往美國的海上貨櫃運輸量約為147萬個（按20英呎貨櫃計算），與去年同期相比減少20%。降幅與4月的19%基本持平。美國零售行業的過剩庫存仍未消除，傢具、玩具和體育用品等消費品的進口需求持續疲軟。

據《日經中文網》指出，按照産品類別來看，運輸份額較高的傢具類減少31%，大幅拉低整體水平。玩具和體育用品下降29%，服裝下降27%，鞋類下降35%，消費品明顯下滑。

若以出口來源地來看，份額接近6成的中國大陸出發的赴美貨櫃運輸量減少19%，降幅與4月基本持平，若與下降3成左右的1～3月相比則略有恢復。另一方面，越南減少24%，台灣減少30%，印度減少25%，在2022年同期運輸量增加的地區目前明顯轉為減少。

報導說，由於需求疲軟，貨櫃船運費也持續低迷。上海航運交易所的數據顯示，上海發往美國西海岸的現貨運費（即時合約）6月第2周為每個40英呎貨櫃1388美元，比前一週下降17%。4月以後，有些周因各貨櫃船公司宣佈提價等原因而出現運費上漲，但貨物流動復蘇緩慢，運費並未轉化為真正的反彈。