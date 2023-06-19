利菁今（19日）出席保養品代言人記者會，聽聞黃子佼被爆料10年前曾對17歲少女強吻、拍攝裸照，並因承受不住壓力自殘一事，感到相當震驚，「佼佼太情緒了，給別人一點時間決定要不要原諒你」，她也感嘆黃子佼縱橫演藝圈多年，今天的情緒性行為真的太不理智。

黃子佼今在3段道歉影片中，狂開地圖砲，猛爆大小S、曾國城、唐綺陽等13人私下行徑，利菁嘆氣的說：「佼佼做錯就做錯，不要牽拖別人，當成遮羞布，年輕犯錯真誠道歉尋求原諒，才是勝過一切」。面對黃子佼的自殘，利菁表示最該心疼的是孟耿如跟小孩，「我相信加害者早晚有報應，我同情的是枕邊人，老婆怎辦？多無辜啊、心疼，所以好好面對社會，尋求老婆原諒」。

她自認性格孤僻，在進演藝圈時就決定不要跟大家走太近，但還是難逃被性騷擾，她自爆在唱歌廳秀時，曾遇到一位大哥問他房間號碼，「我跟他說了，但他隔天說我不夠意思，因為我是住另一間飯店，聰明吧？我們一定要好好保護自己」。

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