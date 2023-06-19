永續議題正日益受到全世界投資人及企業的關注，投資人越來越重視公司在ESG方面的績效表現，企業也透過ESG指標衡量績效，以進行轉型並掌握永續成長機會。ESG InfoHub的推出，將成為ESG投資的重要工具，並有助於提升投資人及企業對永續議題的認識和了解。

ESG InfoHub網站將包含Market Highlight、ESG儀表板、商品、相關法規宣導資源及溫室氣體盤查等五大構面，其中，Market Highlight提供台灣資本市場及上市公司近期在ESG的發展亮點，包括永續報告書編製與確信家數、董事會性別多元化進程等近期市場關注的焦點。

ESG資料庫網頁內，並推出「上市公司ESG儀表板」功能，讓使用者可以方便地查詢和比較上市公司的ESG資訊，並透過儀表板視覺化圖像功能，快速對各項ESG指標進行跨公司及跨產業比較，了解變化情形。

為方便投資人瞭解ESG相關商品，ESG InfoHub提供企業永續相關指數、ESG指數化商品等連結，協助投資人尋找適合的投資商品。此外，ESG InfoHub亦提供國內外的ESG相關法規、準則以及宣導資料，促進企業對ESG議題的教育和交流。

證交所表示，推出ESG InfoHub，是其致力於推動ESG生態系的重要里程碑，達成ESG資料共享及應用、促進ESG投資及引導永續資金投入等目標。未來將持續透過完善ESG生態系，讓永續成為台灣企業在國際競爭之利基，並提升我國資本市場整體競爭力。

證交所表示，ESG InfoHub的上線，將為投資人及企業提供嶄新ESG資訊整合性網站，同時也為台灣的資本市場注入更多活力，預計7月3日將可透過證交所的官方網站直接訪問ESG InfoHub，帶來全新ESG資訊視野。