有兩百年歷史的國定古蹟陳悅記祖宅，古蹟修復再利用計畫卡關許久，文史工作者陳應宗、陳健一19日赴監察院陳情，告發前台北市長、民眾黨總統參選人柯文哲，指柯2020年3月違法核准國定古蹟之容積移轉案，不僅瀆職，違反《文化資產保護法》，並以市長權勢影響力，使台北市政府公務員對古蹟權利關係人說謊，也涉嫌違反刑法的公務員登載不實罪、偽造文書罪、行政程序法，並違背行政訴訟法、違背憲法所保障人民知的權利，只為護航建商，取得古蹟容積蓋豪宅。

文史工作者陳應宗指出，本案爭議源頭是，2008年6月30日前台北市長郝龍斌任內，北市府以非常有瑕疵的手段，在古蹟沒有修繕再利用計畫的情況下，便核准陳悅記祖宅之古蹟容積，「灌」到民生東路的豪宅建案。

陳應宗表示，他多年來監督、追蹤北市府，好不容易2016年11月30日，最高行政法院終審判決撤銷容積移准許的公告。代表古蹟容積必須重新以《古蹟土地容積移轉辦法》第十條所規定的文件提出申請，而古蹟修復再利用計畫必須通過審議，但柯文哲及北市府並沒有這麼做，反而透過市長室會議、局務會議等方式形成共識。

他不滿指出，2020年3月23日，柯文哲任內的都發局卻違法亂紀，發公函給都發局綜合企畫科，批准容積再移轉。他質疑，柯文哲團隊根本是「強姦法律」袒護容積移轉暴利，2024年總統大選在即，呼籲選民睜大眼睛，慎重決定手上那張票，不要投給柯文哲。

陳應宗透露，自己透過台北市議員林亮君陳情，才挖掘出當年柯文哲蓋章核准的公文，即市長公然違法，視法律如灰塵，藐視《文資法》及最高行政法院判決，只為護航建商豪宅利益，整理相關公文後，發現柯文哲任內都發局人員，涉嫌違反刑法，公務人員登載不實罪、偽造文書罪、文資法、行政訴訟法、行政程序法。而文化局更是失職、瀆職、自行違反《文資法》。

陳應宗及陳健一指出，古蹟容積移轉違法，柯文哲任內重新違法公告容移一次，非常荒唐是，蔣萬安市府任內又重新公告容移一次，是在2023年3月28日；誇張是2023年初，陳應宗不斷發函詢問容積移轉案怎麼處理？都發局卻說謊，稱法院撤銷在案、散播不實資訊，但同時又在運作讓容積移轉案「敗部復活」，違反刑法偽造文書、公務人員登載不實等罪。

由於文化部周二即將審議陳悅記祖宅古蹟修復再利用計畫，他們今日召開記者會，向監察院長陳菊陳情，希望告發柯文哲及北市府涉案人員，期盼2024總統大選前，監察院公布公正客觀的調查結果，對相關涉案人士作出懲戒。