端午連假將至，台中區監理所19日指出，民眾連假期間搭乘大眾運輸優惠包括指定國道客運路線票價優惠、轉乘在地客運優惠、台灣好行路線半價優惠等，呼籲民眾多利用大眾運輸；鹿港是端午節中部地區最熱鬧的地方，民眾搭乘台灣好行前往鹿港車程僅35分鐘，票價只需31元，CP值超高。

台中區監理所表示，端午連假期間，各地熱門景點常有車多壅塞情形，民眾不妨考慮搭乘大眾運輸工具出遊，除可免於塞車及排隊等候車位之苦外，亦可享有連假期間限定的大眾運輸優惠，如指定的國道客運路線票價優惠、轉乘在地客運優惠、台灣好行路線半價優惠等。

台中區監理站所舉例，以台中往、返新竹的9010國道客運路線來說，平日原票價為165元，不但連假期間只要140元，搭乘後轉乘在地客運路線，還可另外再享有基本里程或一段票免費的優惠，規畫連假期間出遊的民眾不妨可以優先考慮利用大眾運輸工具前往。

台中區監理所所長楊聰賢指出，每年端午節期間中部地區最熱鬧的就是鹿港，今年更是疫情解封後首次舉辦龍舟比賽，預期將吸引相當多的人、車潮湧入，因此建議欲前往鹿港旅遊的民眾可以利用大眾運輸工具。

他說，北部及南部的民眾從高鐵台中站轉乘彰化客運6936台灣好行路線到鹿港是最方便的方法，車程最快只需約35分鐘，搭配觀光局推出的半價優惠措施，票價也只要31元，不僅轉乘方便又可免於塞車、找停車位的麻煩，更可以節省荷包，絕對是個高CP值的選擇。

他也建議，民眾可以利用「公路客運即時動態資訊網」或手機ibus APP查詢公車路線資料提前規畫出遊行程。