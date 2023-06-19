另外，股東會中也通過提撥可分配盈餘5.65億元，辦理盈餘轉增資發行新股案，增資後板信銀的實收資本額來到172億元。

板信銀去年稅後純益為16.45億元，每股盈餘(EPS)0.99元。今年累計至5月為止，自結稅前盈餘較去年同期成長13％，板信銀預估今年盈餘目標仍可順利達成。板信銀今年的預算目標上，淨收益為53.97億元，稅後純益為17.13億元。