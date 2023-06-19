好好證券強調，詐騙集團不但盜用各大金融機構、國際知名基金公司之名行詐欺之實，連台灣政商名人和高知名達人都遭冒名。若有任何人假好好證券之名的業務人員，以個股推薦、保證獲利等，都是詐騙集團手法。民眾投資理財一定找合法的金融機構才能安心、安全、有保障。

好好證券表示，近期公司接獲投資人反應，發現不肖人士偽冒好好證券業務員名義，透過LINE通訊軟體大量邀請民眾加入群組。再聲稱自己為「好好證券業務員」，誆騙被害人下載詐騙集團所開發的股票APP軟體，並謊稱本公司有管道可以低價、快速買到特定抽籤股票，獲利穩賺不賠，甚至謊稱民眾只要以轉帳、匯款及派專人前往收取款項，民眾即可就能「儲值」買股，意圖騙取民眾財物。

好好證券高度重視投資人權益，為主動保護民眾，並打擊詐騙集團，已於內部成立「反詐騙專責小組」。更主動協助警方破獲偽冒「好好證券」的假投資詐騙集團。除了有媒體報導，台北市警士林分局芝山岩案之外，好好證券也跟新北市刑警大隊合作，積極協助被害者跟警方報案與深入查緝。其中，新北市刑警大隊的「科技犯罪偵查隊」更是功不可沒，已成功阻止多起民眾進一步匯入款項、落入詐騙集團圈套。

好好證券指出，投資詐騙多，有理財需求，一定要認明好好證券官網 （https://www.fundswap.com.tw/）買賣基金才安全又有保障。投資理財提高勝率的方法，需「長期投資」且「分散風險」。若想採取懶人投資，只要在好好證券一次定期定額，就可享「終身」0手續費。如要不傷腦筋，存下一桶金，簡單開通「電支雞」即可邊消費邊存錢。民眾應選擇金管會核准金融機構，以及合法投資商品如共同基金，找對人及用對方法，投資理財走在正確道路上，才有機會輕鬆養大自己的財富金雞母。