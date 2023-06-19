美國國務卿布林肯在各方期待下訪問北京，中方在機場以低調方式接待布林肯任內首次對中國的訪問，行前美方官員亦稱布林肯此行沒有期望清單，外界普遍認為這次訪華成果可能只有緩和緊張關係的作用。不過美國專家分析稱，布林肯訪華最大的希望與成果很快就會顯現，美國財金與貿易官員隨即將接力訪問北京，積極推動美中經貿合作。

香港《經濟日報》報導說，美國布魯金斯學會高級研究員、世界銀行前駐北京代表杜大偉（David Dollar）表示：「布林肯訪華帶來的最大希望，在於為美國財長葉倫、商務部長雷蒙多稍後訪華鋪路。中方關注美方各種貿易和科技限制，但布林肯團隊並非談判這些議題的適合人選。」

美國《華盛頓郵報》引述消息人士稱，相比布林肯，中國方面原本更傾向於接待美國經貿官員訪華，但白宮堅持讓總統拜登心腹布林肯先行。中方因此認知到，接待布林肯是迎來美國經貿官員前的必要一步。

此外，美媒《華爾街日報》也表示，美國希望歐洲和亞洲夥伴支持美方對華技術限制，但並非所有國家都願意跟從，他們的擔憂為中國提供了機會。

杜大偉對《華盛頓郵報》說，中方預計美國會實施進一步技術制裁，「中國所以願意與布林肯會面，重新開放溝通渠道，一定程度上是為了向歐洲和其他美國盟友，展示中國願意合作阻止中美關係進一步惡化，此舉或使歐洲傾向於不全面支持美國對抗中國。」