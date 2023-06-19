中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅19日在會見美國國務卿布林肯時，就美方推行「印太戰略」表明中方立場，指出美方行為改變亞太地區和平穩定的現狀、扭曲亞太地區產供鏈。他指出今年美國將主辦亞太經合會（APEC）領導人非正式會議，這是美方重新思考和校正亞太政策的重要契機

王毅在會面時表示，所謂「印太戰略」本質上是要在亞太地區引入大國對立，製造陣營對抗。美方所作所為改變了亞太地區和平穩定的現狀，破壞了亞太國家和睦相處的為鄰之道，扭曲了亞太地區的產供鏈，弱化了以東協為中心的地區合作架構。

他指出，美方放棄了開放、包容的地區政策，走向封閉、分裂的地區政策，與亞太地區不斷繁榮發展的大潮流背道而馳。

王毅表示，今年美國將主辦亞太經合組織議領導人非正式會議，這是美方重新思考和校正亞太政策的重要契機。中方願與美方探索在亞太的良性互動之道，希望美方發揮東道主作用，與中方一道使亞太合作回歸正確方向。