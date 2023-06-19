美國務卿布林肯今日結束與中國大陸國家主席習近平會晤後，舉行記者會說明。（翻攝自美國務院直播畫面）

美國國務卿布林肯結束與中國大陸國家主席習近平會晤。他在會後記者會上表示，美中都則責任義務管理好雙邊關係。在台灣問題上，布林肯重申美國的一中政策沒有改變，美方不支持台灣獨立，也同樣反對任何片面改變台海現狀的行為，美方希望台海問題能夠和平解決。美方也會依照《台灣關係法》確保台灣有足夠的自衛能力。

布林肯稱，當前有越來越多國家開始關切中共在台海的挑釁行動，以及北京在東海與南海的行動。他重申美國的一中政策沒有改變，而基於《台灣關係法》與〈六項保證〉，美方不支持台灣獨立，也同樣反對任何片面改變台海現狀的行為，美方希望台海問題能夠和平解決。美方會依照《台灣關係法》確保台灣有足夠的自衛能力。

此外，在談及烏克蘭議題上，布林肯稱，美方歡迎北京在俄烏戰爭中扮演建設性角色，並與各國合作在《聯合國憲章》的基礎上尋求和平的解決之道。

在朝鮮半島議題上，布林肯認為，世界各國都有責任要敦促北韓必須採取負責任的行為，停止核試驗與試射核飛彈，而中國大陸對北韓具有舉足輕重的影響力，可以與之對話促使平壤政府暫停這類危險的作法。

而在美中關係上，布林肯表示，他在會上提及了美國企業在中國大陸所要遭遇的不公平待遇，包括最近所面臨的懲罰性舉措。但他也表明，不少美國企業仍然希望繼續留在中國大陸發展，所以美國不會尋求與中國大陸「脫鉤」，如同財長葉倫上周在國會提及，如果美中真的脫鉤，可能將導致災難性的後果。美方是要降低風險與多元化，重建自己的供應鏈，保護自身的關鍵技術。

布林肯還稱，在這幾天會見中，美方還關注北京在新疆、西藏與香港等地所採取的違法人權的舉措。我也提及很多在中國大陸被非法監禁的美國公民，我們會繼續努力讓這些公民能夠被釋放。

另外，布林肯也不忘喊話稱，美國已經準備與中國大陸在具有雙邊利益的領域進行合作，包括全球衛生、氣候變化與糧食安全等問題，還有共同打擊阻斷芬太尼在美國流通的問題。

布林肯還稱，美中兩國間學生、學者等相關人士的交流。這有利於兩國關係的發展。他也期待未來幾個月，美國的高層官員也會陸續來中國大陸訪問，也期待中方的官員能夠造訪美國。美中兩國需要找到往前走的方法。