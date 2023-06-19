國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（19）日晚間19時30分在台大進行演講，在演講當中，侯友宜也直接回應同學的問題，其中有同學對侯友宜提出美、中、台三方關係的外交政策，而侯友宜則拿出「四個堅持」回應，「蔡英文總統有四個堅持，我也有四個堅持，就是中華民國憲法的堅持、民主自由的堅持、人民福祉的堅持、兩岸和平穩定的堅持」，引發討論。

侯友宜今晚表示，在兩岸政策方面，他重申依據《中華民國憲法》以及《兩岸人民關係條例》與中國大陸互動。侯強調，過去國民黨執政時代兩岸有交流成果和經驗，未來在對等、尊嚴、友善原則之下重啟兩岸對話，持續推動交流。對於現場同學提問「您的兩岸論述要如何讓美國及民主陣營信任台灣，同時也說服中國大陸台灣有誠意交流，維持既友美又和中的外交政策？」侯友宜則表示，「對我們中華民國來說，如何在中美台關係維護國家利益，遠超過一切，這才是我們該做的事情」。

侯友宜指出，一定會按照中華民國憲法來讓兩岸能夠穩定下來，「這個穩定一定是從對話和交流，務實去做，所以中華民國的憲法是我們最基本的架構，《兩岸人民關係條例》是我們人民該遵守的法令，這兩個隨著時代環境再怎麼改變，所有問題都要在這底下促成台灣所有的共識，可以跟中國大陸有實際的往來」。

侯友宜也清楚地強調，「蔡英文總統有四個堅持，我也有四個堅持，就是中華民國憲法的堅持、民主自由的堅持、人民福祉的堅持、兩岸和平穩定的堅持」，侯友宜火力全開，「這一點蔡英文總統不敢說出來，我說了，兩岸和平的穩定才是這個堅持裡面很重要的一個關鍵點，這是蔡總統沒有說的，我們要採取實務的交流以外，更重要在《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》裡面，產生台灣共識，用既有的成功經驗往前走」。