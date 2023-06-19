國民黨總統參選人侯友宜19日赴台灣大學演講座談，被國發所同學問到美中台關係時，侯友宜表示，對中華民國來說，如何在中美台關係維護國家的利益，遠超過一切。最重要的是在台海關係創造和平穩定，引起台海危機，因此總統選舉扮演關鍵角色。他強調，一定會按照中華民國憲法及《兩岸人民關係條例》，促成台灣共識，可以跟大陸務實往來。他也提到1993年他首個赴陸談兩岸共打，後來才有馬英九簽下共打合約。

侯友宜表示，對我們中華民國來說，如何在中美台關係維護國家的利益，遠超過一切，這才是我們要做的事情。所以不管美國是我們長期同盟的好友，繼續要保持一個親密，大家站在一起，深化民主自由之外，最主要的是在台海關係，如何能夠創造和平、更穩定，讓台海的關係不要因為不要因為我們本身，或是大陸的關係，引起台海危機。所以中美台關係在這次中華民國領導人選舉裡面，就扮演一個很重要的關鍵角色。

「所以我一定會按照中華民國憲法，來讓我們兩岸能夠穩定下來！」侯友宜提到，這個穩定一定是從對話跟交流，好好地務實去做。記得自己1993年是第一個到大陸去，開始跟大陸公安接觸，接觸的過程當中，用對話跟交流實務去促成兩岸合作打擊犯罪，以及司法互助。到馬英九時代才去簽了這些合約。所以有時候，雖然沒有合約，但你只要很誠懇、很務實，在對等跟尊嚴與友善底下，「我們都一直可以交往的！」

侯友宜強調，所以中華民國憲法，是我們最基本的一個架構，《兩岸人民關係條例》是我們該遵守的一個法律。這兩個，隨著時代環境再怎麼改變，所有問題都要在這底下，促成台灣所有的共識，可以好好地跟大陸實際地往來。