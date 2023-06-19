演藝圈的「＃METOO」風波持續蔓延，6月19日，黃子佼被一名女網友指控強吻、拍裸照等性騷行為。黃子佼事後坦承並道歉，同時一連點名大小S、阿雅、范曉萱、唐綺陽、吳宗憲、胡瓜及曾國城等牽扯18位知名藝人，並公開他們私下不為人知的一面。對此，前立委蔡正元19日就表示，「這一定會掀起很大的波浪，會讓新聞炒好幾天」，引發討論。黃子佼毀滅式爆料牽扯18人

蔡正元19日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中，對於黃子佼這件事，「真的只能搖頭嘆息，我印象中黃子佼是還不錯的演藝人員，形象也不差，可能是多年前的壞毛病，怎麼會惹出這種事？令人覺得遺憾、不可思議，還是希望他能好好調整自己，看怎麼彌補人家，該面對什麼事情就好好處理，不要做傷害自己的事」。

蔡正元也提到，「黃子佼在直播的時候可能情緒上比較不穩，就把他熟識的18銅人陣擺出來了，這些東西我們作為吃瓜群眾，也不曉得實際狀況是怎樣，但這一定會掀起很大的波浪，會讓新聞炒好幾天」，蔡正元說，「這會讓民進黨的詐騙案和性騷擾案被壓下去」，最後蔡正元也希望事情早日平靜，「因為他們也都是表現不錯的演藝人員，不管是18個藝人還是黃子佼，都不要那麼悲觀，有些東西認錯會有相當一部分的人能諒解，就好好去處理，黃子佼我也希望他早日康復，面對問題，好好解決」。