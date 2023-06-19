新北市瑞芳黃金博物館傳出疑似弊案，館內330件財產損失，並傳出有財產失竊；新北市文化局今（19）日回應，對於行政管理缺失，以依行政責任議處，尚有疑慮的部分持續調查中，失竊部分也已向瑞芳分局報案。

據指出，金博館去年因要空間活化，6月份進行搬遷作業，但事後傳出有57件財產遺失，去年底館方進行財產盤點竟發現，損失的財產高達330件，更有傳言指館方高層企圖以報廢方式隱匿，而協助搬遷的廠商也有疑慮。

對此，新北市文化局今提出說明，金博館去年9月至12月進行財產盤點，發現財物損失後，於今年3月依程序向財政局、祕書處呈報，祕書處函請金博館上級機關文化局協助調查，政風室也在4月進行實地財務盤點調查。

依初步調查結果，於5月向上級機關提交管理缺失檢討報告，行政人員缺失的部分，已依行政責任議處，尚有疑慮的部分持續調查中，針對遺失物品依規定由保管人辦理賠損，失竊部分報請瑞芳分局立案辦理。

文化局解釋，經查330件財損當中，有近280餘件為書籍、雨衣、雨褲等1萬元以下已逾年限，不堪使用的「非消耗物品」，剩餘近40多件登錄如資源回收桶等超過1萬元之「財產」，因未進行財產報廢程序造成遺失。

至於被指搬遷造成財物失竊部分，文化局表示，經查為1組沙發，並無大量失竊的情況，針對失竊部分也已向瑞芳分局報案，而有關搬遷廠商的採購案疑慮，文化局強調相關程序依政府採購法辦理。