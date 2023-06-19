知名主持人黃子佼爆出性騷擾風波，今日他連拍三段影片道歉，並露出禿頭模樣，自爆已經禿了很久，之前都是戴假髮露面，他更提到不少圈內藝人，爆料大小S與阿雅、吳宗憲、曾國城等人，被提及藝人也陸續發出聲明否認，而黃子佼也透露一位姓陶的藝人和他打聽宥勝事件，讓他怒嗆：「你煩不煩，干你屁事！」藝人王月則代陶晶瑩發聲。

黃子佼在影片中提到，「我以前在感情路上傷害過別人，我也被傷啊，有一位…有一位這個姓陶的，昨天還一直在問我宥勝的事，你煩不煩啊，干你屁事啊，你煩不煩啊，誰敢跟你講啊，你到時候拿去節目講。」由於姓氏特別，被外界猜測黃子佼口中說的就是主持人陶晶瑩。王月今（19）日在臉書發文，稱昨日和陶晶瑩聊起Me Too事件，稱讚台灣女藝人勇敢，但因王月身邊朋友和受害者同公司，因此王月告知陶晶瑩知情此事，陶晶瑩很關心受害者也表示可以幫忙，「同時也想到曾表示不與宥勝同台的佼佼，或許問佼也可以得到一些內情。於是陶子去問了佼佼（佼當時已讀不回），而我則去問了告知此事的朋友」。

後來她們正想商討有沒有後續動作，受害者就發文了，王月坦言：「我深感錯愕並為陶子不捨，這絕不是陶子多事，應該是佼當時心裡已痛苦不堪⋯所以我特此說明。」陶晶瑩隨後也轉發王月的貼文寫下五字：「只是想幫忙。」

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