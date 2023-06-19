演藝圈近日性騷擾風波連爆，近日有位女製片爆料曾遭某位姓徐的一線主持人性騷擾，表示對方趁大家一起泡溫泉時對她上下其手，即使換位置後對方又跟著過來繼續撫摸，甚至半夜跑到她房間借筆，讓她相當害怕。

針對指控，徐乃麟晚間否認並發表聲明：「這輩子就只有30多年前去過綠島一次，只記得和陶晶瑩去錄《頑皮家族》，節目因為要錄潛水內容，行前還特地到中影學潛水，錄影過程很順利。」

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