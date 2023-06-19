中華男足今天在菲律賓黎剎紀念體育場的國際友誼賽對陣菲律賓，開賽第2分鐘就靠吳彥澍的自由球折射破門，先馳得點，儘管隨後遭主隊2比1反超，但中華隊展現韌性，第57分鐘先由韓國華僑王建明助攻小將游耀興攻入個人成年國際賽首顆進球，追平比分，補時階段再靠林明偉補射絕殺，以3比2逆轉勝出，也繼去年12月1比0勝泰國之後，拿下國際賽客場2連勝。

中華隊16日才以2比2主場戰平泰國，今對菲先發陣容僅有1人做出調整，由陳昭安入替陳瑞杰。開賽1分多鐘中華隊拿到左前場自由球，吳彥澍右腳勁射打中人牆頭部，球折射後越過菲門將上空落入球門右側死角，幸運的先馳得點。

中華隊領先只高興了10分鐘，就因後衛王睿禁區內犯規被吹判12碼球，主隊破門扳平，且在第39分鐘再進1球，上半場中華隊1比2落後菲律賓。

下半場開賽12分鐘，中華隊抓著快攻機會，由游耀興破門扳成2平。接著大門前數度混亂，都驚險擋住菲律賓強攻，補時階段終於換中華隊還擊，替補前鋒陳瑞杰從左側底線殺入禁區起腳射門，雖被門將擋出，但替補左翼林明偉即時跟進第一時間起腳補刀，替中華隊射入致勝球。「神奇教頭」懷特回鍋果然展現魔力，以1勝1和的不敗戰績結束這次國際比賽日。