國產署表示，本批次首次列標者有6宗，其中5宗屬住宅區土地，包括台北市松山區寧安街、台中市東區鄰近干城商業區、台中市梧棲新興開發地區兩筆和台南市新營工業區附近。
此外，嘉義市首度列標第二種休閒專用區土地，位於嘉義市市郊，容許使用項目有零售業、金融保險業、娛樂健身服務業等多種業別，適合相關行業經營者投標。
6筆曾列標的土地則包括台中市干城商業區土地、雲林北港轉運站的商業區土地、新北市土城住宅區土地、宜蘭員山鄉面積超過1公頃的住宅區土地和高雄市岡山住宅區土地、仁武區中心商業區土地。
國產署19日公告12宗精華區國有土地招標設定地上權標的，將於8月7日開標，其中含台中市4宗、高雄市2宗、台北市、新北市、台南市、宜蘭縣、雲林縣、嘉義市各1宗，合計總面積4.6公頃，權利金底價合計18.569億元。
國產署表示，本批次首次列標者有6宗，其中5宗屬住宅區土地，包括台北市松山區寧安街、台中市東區鄰近干城商業區、台中市梧棲新興開發地區兩筆和台南市新營工業區附近。
此外，嘉義市首度列標第二種休閒專用區土地，位於嘉義市市郊，容許使用項目有零售業、金融保險業、娛樂健身服務業等多種業別，適合相關行業經營者投標。
6筆曾列標的土地則包括台中市干城商業區土地、雲林北港轉運站的商業區土地、新北市土城住宅區土地、宜蘭員山鄉面積超過1公頃的住宅區土地和高雄市岡山住宅區土地、仁武區中心商業區土地。
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