國產署表示，本批次首次列標者有6宗，其中5宗屬住宅區土地，包括台北市松山區寧安街、台中市東區鄰近干城商業區、台中市梧棲新興開發地區兩筆和台南市新營工業區附近。

此外，嘉義市首度列標第二種休閒專用區土地，位於嘉義市市郊，容許使用項目有零售業、金融保險業、娛樂健身服務業等多種業別，適合相關行業經營者投標。

6筆曾列標的土地則包括台中市干城商業區土地、雲林北港轉運站的商業區土地、新北市土城住宅區土地、宜蘭員山鄉面積超過1公頃的住宅區土地和高雄市岡山住宅區土地、仁武區中心商業區土地。